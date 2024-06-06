المعوشرجي: توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من المسجلين في نظام التوظيف المركزي

المعوشرجي: توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من المسجلين في نظام التوظيف المركزي

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي اليوم الخميس توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من المسجلين في نظام التوظيف المركزي.

وقال المعوشرجي في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الخدمة المدنية إن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الصادرة بالقرار المؤرخ في 18 – 2 – 2024 المتضمن في المادة الثانية “على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفقا للضوابط المعمول بها”.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن خطة احتياجات وظيفية تم وضعها بناء على التخصص الدراسي للراغبين في العمل والمسميات الوظيفية التي تقابل كل تخصص دراسي وفقا لمعايير موضوعية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل وهي المؤهل الدراسي والمعدل والسن.

وذكر أن الخطة تضمنت تصورا متكاملا لمعالجة بعض التخصصات الدراسية التي ليس عليها طلب من الجهات الحكومية خلال الفترة السابقة مبينا أن هذه المرحلة تعتبر (الأولى) من ضمن مراحل الخطة الموضوعة والتي “ستنفذ وفقا لتوقيت زمني كل ستة أشهر بحيث تستوعب مخرجات التعليم من الراغبين بالعمل بالقطاع الحكومي”.

وذكر أن اجتماع اليوم شهد موافقة المجلس على “إجراء تعديل على قواعد وشروط إجازة مرافق المريض بالخارج بحيث تكون لمدة سنة كاملة براتب كامل تخفيفا ومراعاة لظروف المريض و المرافق له”.

ولفت الوزير المعوشرجي إلى أن “المجلس وافق كذلك على استحداث مركز الكويت الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وذلك في إطار جهود وزارة الصحة وحرصها على تطوير منظومة الصحة العامة”.