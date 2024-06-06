وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر

وزير التجارة يوجه بالإسراع في رقمنة خدمات الوزارة وتطبيق سياسة الباب المفتوح

6 يونيو، 2024
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أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الخميس توجيهات لقياديي الجهات التابعة له بالمضي قدما بعملية رقمنة الخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر وعلى وجه السرعة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن هذه التوجيهات تأتي تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ومجلس الوزراء من منطلق ضمان حسن سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات حرصا على المصلحة العامة وامداد الجهات التابعة للوزير بشتى سبل الدعم في تسهيل إجراءات المعاملات لمراجعيها وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية.

وأوضحت أنه تم أيضا تعميم تطبيق سياسة الباب المفتوح على كل الجهات والقياديين والإشرافيين ومشرفي المراكز الخارجية لاستقبال المبادرين ورواد الأعمال والمراجعين والاستماع إليهم وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بهم بصورة عاجلة.

وأفادت بأنه تم الاعلان عن استقبال المواطنين من خلال حجز موعد ضمن قائمة المواعيد داخل تطبيق (سهل) للخدمات الإلكترونية الحكومية.

وأكدت أن التوجيهات تضمنت التركيز على تطوير آليات التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لتواكب حركة التطور الرقمية في المنطقة الاقليمية وكإحدى مشاريع رؤية (كويت جديدة 2035) ما يعزز صورة الكويت في المحافل الدولية على المستوى التجاري وبيئة الأعمال.

المصدر
كونا
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6 يونيو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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