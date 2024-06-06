رئيس الأركان يتفقد “مدفعية ومعهد القوة البرية”

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين بجولة تفقدية اليوم الخميس، شملت مدفعية القوة البرية، ومعهد القوة البرية، حيث استهل جولته بزيارة مدفعية القوة البرية، وكان في استقباله لدى وصوله آمر القوة البرية اللواء الركن خالد علي زايد.

حيث استمع في مستهل زيارته لشرح قدمه آمر المدفعية أوضح فيه طبيعة المهام والواجبات المناطة بالمدفعية ونوعية التدريبات والتمارين التي تقوم بتنفيذها، وأشاد سعادة رئيس الأركان بما شاهده من مستوى متميز ومهارة عالية لمنتسبي مدفعية القوة البرية نتيجة عملهم وتدريبهم المستمر الذي مكنهم من أداء واجباتهم والقيام بمسؤولياتهم بكل كفاءة واقتدار.

وانتقل المزين بعدها لزيارة معهد القوة البرية حيث كان في استقباله آمر المعهد، حيث قام بجولة تفقد من خلالها مركز تمرين القيادات التعبوية والقاعات الدراسية، واستمع إلى إيجاز عن طبيعة أساليب التعليم والتدريب، والمناهج والتمارين التي يتم تدريسها وتنفيذها في المعهد.

وفي ختام الزيارة عبر رئيس الأركان عن تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو الجيش الكويتي، وسعيهم الدائم للمحافظة على جاهزيتهم واستعدادهم وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.

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