بلدية الكويت

بلدية الكويت: نولي اهتماما بالغا حيال مخالفي لائحة البناء الجديدة

6 يونيو، 2024
0 33 دقيقة واحدة

أكدت بلدية الكويت انها تولي اهتماما بالغا حيال مخالفي لائحة البناء الجديدة والاشتراطات والمواصفات الخاصة بابنية السكن الخاص وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بتنفيذها في المحافظات.

وقال رئيس قسم المتابعة في ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بمحافظة حولي مشاري التركيت لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان الفريق الميداني لحملة (بيت العمر بلا مخالفات) قام بالكشف على العديد من المنازل التي تحت التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص والنموذجي بمحافظة حولي.

وأضاف التركيت ان الفريق قام بتحرير عدة مخالفات تعد على أملاك الدولة ومضايقة العقارات المجاورة كما تم الكشف على مدى التزام المكاتب الهندسية والمقاولين المنفذين والمصنفين بلائحة البناء واشتراطاتها والضوابط الخاصة بها.

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مبينا ان الفرق الرقابية ستكثف جولاتها التفتيشية هذا الشهر لرصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.

يذكر ان بلدية الكويت أطلقت حملة توعوية بعنوان (بيت العمر بلا مخالفات) 3 الجاري للكشف عن أعمال البناء والتشييد والترميم في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

المصدر
كونا
الوسوم
6 يونيو، 2024
0 33 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس مجلس الوزراء المصري للتهنئة بتعيين سموه وليا للعهد

6 يونيو، 2024

هيئة الغذاء: حريصون على سلامة الأغذية المصنعة والواردة إلى الكويت

6 يونيو، 2024

نائب وزير الخارجية يترأس اجتماعا لمجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي

6 يونيو، 2024

“النجاة الخيرية” تطلق غدا حملة “10 آلاف أضحية” لإسعاد أكثر من 200 ألف شخص

6 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى