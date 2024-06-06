بلدية الكويت: نولي اهتماما بالغا حيال مخالفي لائحة البناء الجديدة

أكدت بلدية الكويت انها تولي اهتماما بالغا حيال مخالفي لائحة البناء الجديدة والاشتراطات والمواصفات الخاصة بابنية السكن الخاص وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بتنفيذها في المحافظات.

وقال رئيس قسم المتابعة في ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بمحافظة حولي مشاري التركيت لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان الفريق الميداني لحملة (بيت العمر بلا مخالفات) قام بالكشف على العديد من المنازل التي تحت التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص والنموذجي بمحافظة حولي.

وأضاف التركيت ان الفريق قام بتحرير عدة مخالفات تعد على أملاك الدولة ومضايقة العقارات المجاورة كما تم الكشف على مدى التزام المكاتب الهندسية والمقاولين المنفذين والمصنفين بلائحة البناء واشتراطاتها والضوابط الخاصة بها.

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مبينا ان الفرق الرقابية ستكثف جولاتها التفتيشية هذا الشهر لرصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.

يذكر ان بلدية الكويت أطلقت حملة توعوية بعنوان (بيت العمر بلا مخالفات) 3 الجاري للكشف عن أعمال البناء والتشييد والترميم في مناطق السكن الخاص والنموذجي.