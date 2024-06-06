وزير الصحة يدشن عيادة صحة المسافرين والخريطة التفاعلية للمسافر

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس عيادة صحة المسافرين في مركز الرقعي الصحي وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد العوضي في تصريح صحفي على هامش التدشين أن الوزارة ضمن استكمال خطة الـ100 يوم تعمل على 3 مسارات يتعلق المسار الأول منها بالصحة الرقمية والملف الإلكتروني للتخفيف عن المواطن والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني فيما يتعلق المسار الثاني بمواصلة افتتاح المنشآت الصحية من مستوصفات أو مستشفيات أو مراكز تخصصية.

وأضاف أن المسار الثالث يتعلق بالصحة العامة للمواطن وتعزيز صحة الفرد والأسرة لتعزيز صحة المجتمع لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقريب مسافة الخدمات للمواطن وتسهيل الوصول إليها مجددا تأكيده التزام الوزارة بتحقيق هذه الأهداف ضمن برنامج موضوع ومدروس وخلال فترة زمنية محددة.

وذكر الوزير العوضي أن الوزارة ستعمل على تدشين 6 عيادات لصحة المسافرين موزعة على جميع محافظات البلاد مشيرا إلى أن هذه العيادات تعمل على تقديم الخدمات والإرشادات الصحية والتعريف بالتطعيمات المطلوبة عند السفر إذ تتطلب بعض الدول مثل دول أمريكا الجنوية والدول الافريقية تطعيمات معينة.

وأعلن أيضا عن تدشين الخريطة التفاعلية للمسافرين وهي خدمة رقمية جديدة تقدمها وزارة الصحة للمواطن عبر الهاتف يستطيع من خلالها التعرف على الدولة المراد السفر إليها ومعرفة الإرشادات والنصائح الواجب اتخاذها قبل السفر إلى جانب التعرف على أرقام الهواتف والطوارئ اللازمة.

من جانبه قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة الرقمية عادل الرشيدي إن عيادة المسافر معنية بخدمة المواطن الراغب بالسفر للخارج إذ تقدم خدماتها عبر أخذ موعد (أونلاين) مع الطبيب المختص فيما تقدم الخريطة التفاعلية معلومات حول التحديات الصحية في الدولة المراد السفر إليها إلى جانب تقديم أرقام هواتف سفارة دولة الكويت والطوارئ والإسعاف.

وزير الصحة خلال تفقده لعيادة المسافرين