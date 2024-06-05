السعودية تدين اقتحام مسؤولين بالاحتلال المسجد الأقصى

أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء اقتحام عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين المسجد الأقصى وسماح سلطات الاحتلال للمتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن هذه التعديات تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في العالم ولاسيما في ظل استمرار الحرب وأعمال العنف بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت بأن هذه الاعتداءات الممنهجة تعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها وتقوض جهود السلام العادل والدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.