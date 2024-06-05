إقلاع “ستارلاينر” التابعة لـ”بوينغ” في أول رحلة مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية

إقلاع “ستارلاينر” التابعة لـ”بوينغ” في أول رحلة مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية

أقلعت مركبة “ستارلاينر” الفضائية التابعة لشركة “بوينغ” الأربعاء من فلوريدا باتجاه محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رواد فضاء للمرة الأولى، في مهمة من شأنها أن توسّع الخيارات المتاحة على صعيد المركبات القادرة على نقل البشر إلى الفضاء.

وبعد سنوات من التأجيلات المتتالية وإلغاء محاولتي إقلاع في اللحظات الأخيرة خلال شهر واحد، يجب على “بوينغ” أن تثبت خلال هذه الرحلة التجريبية أن “ستارلاينر” آمنة لاستخدامها في عمليات منتظمة، رغم تأخرها أربع سنوات عن “سبايس إكس” التي توفر مركباتها خدمات نقل لرواد وكالة “ناسا” الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام 2020.