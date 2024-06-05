رئيس الأركان يشهد ختام التمرين النهائي لدورة القيادة والأركان المشتركة رقم 28

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين صباح اليوم بزيارة إلى كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، وذلك لحضور ختام التمرين النهائي المشترك لدورة القيادة والأركان رقم 28.

هذا، وقد استمع رئيس الأركان إلى إيجاز مفصل عن مراحل التمرين من خلال العمليات التي ينفذها الضباط الدارسون المشاركون في التمرين، من إعداد خطط العمليات المشتركة وفق السيناريو والأعمال المتوقعة والتي يتم تنفيذها باستخدام الوسائل التكنولوجية المتخصصة في لعبة الحرب، ما يساعد بشكل مباشر على فهم وممارسة العقيدة القتالية بالجيش الكويتي لتطبيقها في العمليات المشتركة.

كما شاهد المزين خلال جولته مراحل ومجريات التمرين الختامي المشترك التي قام بتنفيذها الضباط الدارسين، بمشاركة ضباط الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني، ومن الدول الشقيقة والصديقة.

وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس الأركان عن فخره واعتزازه بما شهده من كفاءة ومستوى عالي للضباط الدارسين في التخطيط والإتقان في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة. كما أشاد سعادته بالكوادر التعليمية والادارية في كلية مبارك العبدالله، والتي تعمل بشكل دائم على تطوير المناهج الدراسية بما يعزز جودة العملية التعليمية بالكلية، ودورها في تأهيل الضباط القادة، متمنيا لهيئة التدريس بالكلية مزيدا من التقدم والرقي.

رافق رئيس الأركان بالزيارة عدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار الضباط القادة بالجيش.

من الفعالية من الفعالية