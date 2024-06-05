وزيرة الشؤون تفتتح مركز تنمية المجتمع “NA” بمنطقة غرب عبدالله المبارك

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء مركز تنمية المجتمع (NA) في منطقة غرب عبدالله المبارك.

وقالت الحويلة في تصريح للصحفيين خلال افتتاح المركز إن ذلك يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن التوسع في المناطق الجديدة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المشروعات في إطار حرص الوزارة على دعم ورعاية المواطنين في كافة المجالات التي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.

من جهته قال وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي في تصريح مماثل إن العمل التعاوني يقوم على أساس تقديم الخدمات المواطنين بأقل تكلفة وهو ما تسعى إليه الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وحول استراتيجية (الشؤون) في العمل التعاوني أكد العجمي أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتصحيح أي اعوجاج يصيب العمل التعاوني كونه يخدم شريحة عريضة من المواطنين في العديد من المجالات المختلفة.

وعن خطوات الوزارة نحو الاحلال والتكويت قال إن التكويت هو أساس المرحلة القادمة واعطاء الأولوية للمواطنين في التوظف والعمل.

وفي رده على سؤال حول أولويات العمل بالوزارة أوضح أن أولوية وزيرة الشؤون في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام قائلا “لن نتهاون مع أي شخص يحاول المساس بالمال العام وذلك وفق الإجراءات والقوانين”.

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة خلال افتتاح المركز