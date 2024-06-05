الطيران المدني توقع عقدا مع “متيو فرانس” بـ12.8 مليون دينار لتطوير أنظمة الأرصاد الجوية بالمطار

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأربعاء عقدا مع شركة (متيو فرانس) الفرنسية لتنفيذ مشروع تطوير أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 12.8 مليون دينار كويتي (نحو 41.8 مليون دولار أمريكي).

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في (الطيران المدني) سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع إن المشروع يأتي ضمن خطة طموحة تشمل 11 مشروعا لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي.

وأضاف العتيبي أن العقد يتكون من جزئين هما نظام تحذير للغبار المحلي والعواصف الرملية مع الاستشارات ونظام الجيل الثاني لمعالجة بيانات الأرصاد الجوية.

وأوضح أن مدة العقد تبلغ 930 يوما تليها 4 سنوات ضمان وصيانة مبينا أن المشروع يقوم بالتحذير من اقتراب العواصف للكويت لسلامة الطيران والصحة العامة ويظهر مدى جودة الهواء وستكون هذه المعلومات ضمن المعلومات بأجهزة نظام معالجة بيانات الأرصاد ويتم عرضها لدى المتنبئين بإدارة الأرصاد الجوية.

وأفاد بأن المشروع يتكون من نظام الجيل الثاني من أجهزة نظام معالجة بيانات الأرصاد الجوية وتتفرع منه تسعة أنظمة تنحصر في الحصول على البيانات والأرشيف والتخزين والمعالجة التنبؤ والإنتاج ومراقبة الإنتاج والأنظمة.

وذكر أن هذا النظام يشمل كذلك على (سيرفرات) مرتبطة بمشاريع الأرصاد الجوية الجديدة لتجميع وحفظ وتوزيع المعلومات للمراقبين الجوين وللمتنبئين عبر رسائل إلكترونية مشيرا إلى أن النظام يأخذ ويوزع المعلومات للموفرين الخارجيين حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ووقع العقد نيابة عن الادارة العامة للطيران المدني رئيسها الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح وعن الجانب الفرنسي المدير التنفيذي لشركة (متيو فرانس) باتريك بينيجيو بحضور المدير العام ل (الطيران المدني) بالتكليف دعيج العتيبي.