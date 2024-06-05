بنك برقان يواصل دعم حملة “عيديتي” بالتعاون مع البنك المركزي

بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يجدّد بنك برقان مساهمته في دعم حملة “عيديتي” وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت). فقد تم توفير 17 جهاز سحب آلي في جميع أنحاء الكويت، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك وفرعيه في الجهراء والعديلية، إلى جانب كل من مجمّع الأفينيوز، الخيران مول، الكوت مول، مارينا مول، المغاتير مول و360 مول، وذلك بهدف توفير أوراق نقدية من كل فئات الدينار الكويتي للجميع بمن فيهم العملاء وغير العملاء.

كما يوفر بنك برقان العيادي للعملاء من خلال 29 فرعاً في مختلف مناطق الكويت، نظراً لزيادة الطلب والإقبال عليها خلال موسم العيد.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة “عيديتي” لاقت لسنوات عديدة إقبالاً كبيراً وترحيباً واسعاً لدى العملاء وغير العملاء، لما توفّره لهم من سهولة في توزيع العيادي. كما يحرص بنك برقان دائماً على المشاركة ودعم جميع المبادرات التي يتبناها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لخدمة جميع عملاء القطاع المصرفي.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يحرص على توفير خدمة توصيل العيادي لعملاء باقة “Elite” وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة مجاناً، وذلك بالتعاون مع شركة “بيكوك” لخدمات “الكونسيرج”، حيث تتضمن الخدمة توصيل الفئات النقدية التي يرغب العملاء في الحصول عليها إلى المكان الذي يتم تحديده سواء كان المنزل أو مكان العمل بهدف تجنيبهم الازدحام وعناء زيارة فروع البنك لاستلام العيادي.