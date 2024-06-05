“زين” تُقدّم أعلى باقاتها للتجوال مجاناً لعملائها من حُجاج بيت الله الحرام

أعلنت زين عن استمرار تعاونها السنوي مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقديم عرضها المجاني الخاص بضيوف الرحمن، الذي تُقدّم من خلاله أعلى باقاتها للتجوال (باقة التجوال بلس) مجاناً لجميع عملاء الدفع الآجل والمُسبق المُسجّلين في الحملات المُعتمدة من الوزارة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وجاء الإعلان على هامش الزيارة التي قام بها كل من المدير التنفيذي للتجوال والبيع بالجملة في زين الكويت محمد الساير ومدير إدارة العلاقات المؤسسية بالشركة حمد المصيبيح إلى مكتب الوكيل المُساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر المطيري، وبتواجد مدير إدارة الحج والعمرة سطام المزين.

خلال الزيارة، أكّدت زين على حرصها لإنجاح هذه البادرة التي تُطلقها سنوياً بالتعاون مع الوزارة كمساهمة منها لإبقاء عملائها المسافرين إلى الأراضي المقدسة على اتصالٍ دائمٍ مع أقاربهم وأحبّائهم من غير أي تكلفة من جانبهم أثناء تواجدهم في مناطق مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وتُقدّم زين لجميع عملائها الحجاج كل من إنترنت ومكالمات التجوال مجاناً عند اشتراكهم في باقة التجوال بلس الأسبوعية للدفع الآجل أو المُسبق (قيمتها الأصلية 13 د.ك أسبوعياً)، بحيث ستصل رسالة لجميع العملاء المُسجّلين في الحملات الرسمية والمُعتمدة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تفيد بكيفية تفعيل الباقة المجانية.

وتشمل الباقة 30 دقيقة محلية، و30 دقيقة إلى الكويت، و30 رسالة نصية قصيرة SMS أسبوعياً، بالإضافة إلى إنترنت بسعة 3 جيجابايت يومياً (تُطبّق شروط الاستخدام العادل يومياً بعد استنفاد السعة ثم تنخفض السرعة حتى نهاية اليوم)، علماً بأن العرض فعّال من 9-22 يونيو 2024، ويسري خلال تواجد العملاء بمناطق مناسك الحج فقط.

وفي إعلانٍ سابق، تلقّت زين مؤخّراً تكريماً من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مُمثّلةً بقطاع المساجد وقطاع الشؤون الثقافية، ثمّنت خلاله الوزارة التعاون المُثمر والشراكة الاستراتيجية الناجحة بين زين وإدارة مسجد الدولة الكبير خلال شهر رمضان المُبارك هذا العام، والتي أثمرت بالعديد من الإسهامات المُجتمعية لخدمة المُصّلين وروّاد المسجد تحت مظلّة حملة “زين الشهور”.

وجاء التكريم ليُسلّط الضوء على التعاون الناجح بين زين وإدارة مسجد الدولة الكبير في شهر رمضان الماضي، والذي أثمر بعددٍ من المُبادرات المُجتمعية التي قدّمها الطرفان تحت مظلّة حملة “زين الشهور” المُجتمعية، أبرزها موائد إفطار الصائم اليومية في الخيمة الكبرى بالمسجد، ومسابقة زين الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وتقديم خدمات الضيافة وتسهيل تنقّل المُصلّين، وتقديم “ريوق العيد” بعد صلاة عيد الفطر المُبارك.