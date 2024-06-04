جامعة الكويت تتسلّم مبنى كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية

أعلنت جامعة الكويت أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية (المشاريع الكبرى) بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي لمشروع كلية الحقوق (المبنى الجنوبي والشمالي والمصلى) في مدينة صباح السالم الجامعية ، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024 في مبنى الكلية الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية.

وذكر رئيس اللجنة أمين عام جامعة الكويت بالإنابة أ.د. فايز الظفيري أن لجنة الاستلام صادقت على استلام المرافق المذكورة ضمن حزمة الأعمال CSSL العقد رقم ( KU/KUCP/C0900/11-12 ) والخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة مباني كلية العلوم الاجتماعية وكلية الحقوق و كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والمصلى ونادي أعضاء هيئة التدريس ( 1 ) في مدينة صباح السالم الجامعية ، وذلك بعد أن اطلعت على التقارير الفنية المعدة من إدارة الإنشاءات والصيانة حول الاستلام الابتدائي لتلك الأعمال، وأن اللجنة قامت بعد ذلك بجولة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع المشاريع المذكورة.

ومن الجدير بالذكر أن مساحة البناء الإجمالية للمبنى الجنوبي في كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية تبلغ 35,294 مترًا مربعًا موزعة على سردابين ودور أرضي و5 أدوار. ويضم المبنى مسرحاً بسعة 246 شخصًا، و 6 فصول دراسية بسعة 124 طالبًا و6 فصول دراسية بسعة 79 طالبًا، و5 فصول دراسية بسعة 60 طالبًا و6 مختبرات للحاسوب، و6 مختبرات للغات. كما يحتوي المبنى كذلك على محكمة تدريبية بطاقة استيعابية 238 مقعدًا، ومكتبة بطاقة استيعابية 164 مقعدًا، وعدد 181 مكتبًا إداريًا، و7 مصليات، وكافيتيريا بطاقة استيعابية 402 مقعدًا، ومطبخ مركزي.

وأما المبنى الشمالي في كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية فتبلغ مساحة البناء الإجمالية فيه 20,679 مترًا مربعًا موزعة على سردابين ودور أرضي و5 أدوار. ويضم المبنى 4 فصول دراسية بسعة 124 طالبًا وفصلين دراسيين بسعة 78 طالبًا وفصل دراسي بسعة 65 طالبًا و4 فصول دراسية بسعة 60 طالبًا، و4 مختبرات للحاسوب، و3 مختبرات للغات. كما يحتوي المبنى كذلك على محكمة تدريبية بطاقة استيعابية 120 مقعدًا، ومكتبة بطاقة استيعابية 120 مقعدًا، وعدد 106 مكتبًا إداريًا، و8 مصليات، وكافيتيريا بطاقة استيعابية 180 مقعدًا.

وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمصلى 503.103 متر مربع موزعة على دور أرضي ودور أول، وتستوعب قاعة الصلاة الرئيسية بالمصلى 220 مصليًا، ويتسع الفناء الداخلي لـ 30 مصليًا.

وقد شارك في عضوية لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من رئيس اللجنة أمين عام الجامعة بالإنابة أ. د. فايز منشر الظفيري ، والقائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت، د. عبدالله عوض الهندال ، والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق أ.محمد سعود السليمان ، ومساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الجامعية د. ماجد عبدالرزاق مجيد ، ومقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بالجامعة م. حميدة عجيل الخالدي ، ومدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. علي عبد الصاحب أحمد الصالح، وممثل وزارة الأشغال العامة م. سبيكة الزمامي.

جامعة الكويت تتسلّم مبنى كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية جامعة الكويت تتسلّم مبنى كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية جامعة الكويت تتسلّم مبنى كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية جامعة الكويت تتسلّم مبنى كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية جامعة الكويت تتسلّم مبنى كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية جامعة الكويت تتسلّم مبنى كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية