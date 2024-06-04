هيئة الطرق السعودية: الانتهاء من طلاء الأسطح الأسفلتية للمنطقة المحيطة بمسجد نمرة لخفض الحرارة على الحجاج

أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية اليوم الثلاثاء الانتهاء من طلاء الأسطح الأسفلتية للمنطقة المحيطة بمسجد (نمرة) بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج وتبريد المناخ بحيث تصبح درجات الحرارة معتدلة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز العتيبي القول إن تطبيق تقنية تخفيض درجة حرارة الأسطح الاسفلتية بواسطة انعكاس أشعة الشمس يأتي بالشراكة مع عدد من الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والإسهام في تخفيف درجات الحرارة.

وأضاف العتيبي أنه تم التوسع في تجربة الهيئة في العام الحالي لتغطي المنطقة المحيطة بالمسجد بنحو 25 ألف متر مربع مقارنة بالعام الماضي حيث كانت ضمن مناطق محددة.

وأوضح أن التجربة العام الماضي خصصت فقط لطرق المشاة المؤدية لرمي الجمرات بالمشاعر المقدسة التي ترتفع بها درجات الحرارة لافتا الى نجاحها اذ تمكنت من خفض درجة الحرارة بحيث تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية.

وذكر أن آلية تبريد الطرق تجري علميا عبر عكس أشعة الشمس وتقليل درجات الحرارة خلال النهار والليل حيث يسعى المنتج المستخدم الى إيجاد بيئات أسهل وأكثر راحة في أماكن المشاة رغبة في إيجاد بيئة صحية وجودة حياة أفضل. وتأتي التقنية الحديثة التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق من أجل تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة الاسطح بنحو 20 درجة مئوية باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.