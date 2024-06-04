بدر الخرافي يتوسط الفائزين بالبطولة وفريق زين

“زين” نظّمت بطولة البادل الخامسة لموظّفيها

4 يونيو، 2024
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نظّمت زين بطولة البادل الخامسة لموظّفيها، والتي شهدت أجواءً رياضيةً حماسية ساهمت بتوطيد روح العائلة الواحدة وتعزيز ثقافة الانتماء بين الموظفين ومسؤولي الإدارة التنفيذية، تقدّمهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي.

لاقت البطولة في موسمها الخامس إقبالاً إيجابياً من قبل موظّفي ومسؤولي زين من مُختلف قطاعات وإدارات الشركة، حيث سجّل فيها 16 فريقاً، واستمرت منافساتها على مدار يومٍ كاملٍ في ملاعب أكاديمية OCEAN Padel بمنطقة السالمية، وانتهت بمحافظة فريق ZAIN على لقب البطولة، وفوز فريق Heavyweights بلقب الوصيف، وفريق KOBE بالمركز الثالث.

البطولة هدفت لتعزيز الروابط بين الموظفين

وتحرص زين على إقامة مثل هذه المُنافسات الرياضية لموظّفيها من وقتٍ لآخر بهدف تحفيز النشاط البدني، وتعزيز المنافسة الرياضية، وتنمية روح العائلة الواحدة، وذلك بما يُسهم في تقوية الروابط بينهم خارج بيئة العمل.

وتُسهم هذه المبادرات بإثراء التواصل بين الموظفين، وتفعيل الجانبين الترويحي والرياضي لديهم لإتاحة الفرصة لهم لإبراز طاقاتهم ومواهبهم وتسليط الضوء عليها، حيث لن تدّخر جُهداً في تشجيع موظفيها على الارتقاء بأسلوب حياتهم والمشاركة في النشاطات الرياضية والصحية المُختلفة.

المصدر
بيان صحفي
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4 يونيو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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