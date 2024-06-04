وزير الصحة: افتتاح مركز المطلاع الصحي 2 يأتي التزاما بتوفير الرعاية الصحية الشاملة

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ان افتتاح مركز المطلاع الصحي (2) بضاحية N10 يأتي استكمالا للمنظومة الصحية وفي إطار الالتزام بتوفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للجميع.

وأكد الوزير العوضي في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح اليوم الثلاثاء أن تدشين المركز يأتي في إطار تسهيل وصول قاطني المدينة إلى الخدمات الصحية لافتا إلى أن التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية يعد من ركائز خطة عمل الوزارة باعتبارها الركيزة الأساسية وخط الدفاع الأول في النظم الصحية.

وأشار إلى تزويد المركز بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية وتشمل خدماته استشارات الطب العام والأمراض المزمنة والخدمات الوقائية والتوعية الصحية ويحوي عددا من العيادات التخصصية للأنف والأذن والحنجرة والجلدية والعيون اضافة إلى العلاج الطبيعي والأطفال والسكر والأسنان والصحة العامة والخدمات التمريضية.

من جهتها قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتورة نادية الجمعة في تصريح مماثل إن المركز يضم سبع عيادات صحة عامة و ثلاث عيادات لمتابعة الأمراض المزمنة وثلاث عيادات سكر وعيادة فحص الدم وعيادة الطفل السليم وعيادة تمريض الطفل السليم كما يضم ست عيادات أسنان وغرفة لأشعة الأسنان.

وأوضحت أن المركز يضم ثلاث غرف لعيادة الأنف والأذن والحنجرة وأربع غرف لعيادة الجلدية وأربع غرف لعيادة العيون وعيادة فحص قاع العين وعيادة القدم السكري وثلاث غرف لعيادة العلاج الطبيعي وست غرف لعيادة الصحة المدرسية وأربع غرف لعيادة الصحة الوقائية.

وأشارت إلى أن المركز يقدم الخدمات التمريضية ويضم غرفتين للنساء وغرفة للرجال وأخرى للأطفال وغرفة لتطعيمات الأطفال وغرفة لتطعيم الدرن فضلا عن غرفتين لمتابعة الأمراض المزمنة والسكر وغرفة طواريء تشمل ستة أسرة.

ولفتت إلى أن المركز يحتوى أيضا على مختبر لاجراء الفحوصات اللازمة وقسم أشعة وصيدلية تخدم العيادات العامة والتخصصية وقسمين استقبال عام وتخصصي.

من جانبه قال مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور جمال الدعيج إن افتتاح المركز الجديد يأتي بعد افتتاح وتشغيل مركز المطلاع الصحي (1) ومركز الإسعاف في ضاحية N11.

وأكد الدعيج حرص وزير الصحة ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري على متابعة تشغيل المنشآت الصحية في مدينة المطلاع تحقيقا لخطة عمل الوزارة وتسهيلا على قاطني المدينة معربا عن الشكر لكل الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المركز وفي كافة المنشآت الصحية في منطقة الجهراء الصحية.

وزير الصحة يفتتح مركز المطلاع الصحي 2

وزير الصحة يفتتح مركز المطلاع الصحي 2

وزير الصحة يفتتح مركز المطلاع الصحي 2

العوضي يتوسط قيادي وموظفي وزارة الصحة