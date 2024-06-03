مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الأثنين 3 /6 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي :



أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفاة الزور والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي بمجمع الزور النفطي تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، منوهاً بأن هذا المشروع يعد واحداً من أهم مشاريع تكرير النفط في العالم، ونقلة نوعية للصناعة النفطية الصديقة للبيئة وصرحاً جديداً في طريق التنمية المستدامة في دولة الكويت.



وأعرب مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد محمد العتيقي وإلى كافة الكوادر الوطنية العاملة في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع التنموي الكبير ، الذي أكد مكانة دولة الكويت كواحدة من أهم الدول المنتجة للنفط ومشتقاته في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما .



من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علماً بموافقة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة باجتماعه المنعقد اليوم الأثنين الموافق 3 /6 /2024 بمقر الجهاز على طرح كافة الممارسات المقدمة من وزارة الأشغال العامة والبالغ عددها (18) ممارسة عامة لصيانة الطرق والخطوط السريعة بمختلف مناطق دولة الكويت ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعجيل والبدء الفوري بإصلاح وصيانة الشوارع بشكل جذري وذلك خدمة لمرتادي الطرق .



من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي للتقييم المتبادل لدولة الكويت (FATF) ، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على تنفيذ كل ما من شأنه المحافظة على مكانة وسمعة دولة الكويت ، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى لجنة الشئون القانونية الوزارية لدراسة الموضوع من كافة جوانبه القانونية والإجرائية بهذا الشأن .



وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ المشاريع ، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر التطورات بخصوص مشروع إنشاء وتشغيل ميناء مبارك الكبير ومتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بالمشروع وأهم التوصيات بهذا الشأن ، فقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بهذا المشروع بضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.



كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر تطورات مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي تعد أحد الركائز الأساسية والتحديات الواعدة التي تعزز اقتصاد دولة الكويت وتنوع مصادر الدخل غير النفطية للدولة وتخلق فرص عمل للمواطنين .



وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لآلية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، فقد أطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن الموقف التنفيذي لهذه الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وآخر المستجدات بهذا الشأن ، وقد حث مجلس الوزراء الجهات المعنية بسرعة إنجاز تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .



وقرر مجلس الوزراء إحالة تلك المشاريع والاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم إلى لجنة الشئون الاقتصادية الوزارية لإعداد تقرير بشأنها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء .



ومن جانب آخر كلف مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين للتوجه نحو ترقيمها وموافاة مجلس الوزراء بمشروع قرار في هذا الشأن ، وكذلك أن يقتصر تسمية الطرق والشوارع والميادين بأسماء السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول على الطرق والشوارع والميادين ، وكذلك تسميه الدول والعواصم تبعاً للمعاملة بالمثل وفقاً للإجراءات والأحكام المعمول بها في هذا الشأن .



كما وافق مجلس الوزراء على محضري اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب بعض الجناسي وفقاً لمواد القانون .



المصدر مجلس الوزراء