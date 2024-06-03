سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من أمير قطر للتهنئة بتزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد

3 يونيو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وليا للعهد متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التطور والازدهار والنمو تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

هذا وقد شكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على هذه البادرة الكريمة وحمله سموه تحياته لأخيه صاحب السمو الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليهما بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة والنماء.

المصدر
كونا
الوسوم
3 يونيو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية: العلاقات الكويتية – السعودية المشتركة تتعدى مفاهيم الدبلوماسية

3 يونيو، 2024

هيئة الغذاء تنتهي من وضع خطة عمل خاصة لعيد الأضحى المبارك

3 يونيو، 2024

هيئة البيئة تؤكد أهمية التركيز على الإدارة المستدامة للنظم الغذائية للحد من آثار الجفاف

3 يونيو، 2024

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية

3 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى