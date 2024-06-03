سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من أمير قطر للتهنئة بتزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وليا للعهد متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التطور والازدهار والنمو تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

هذا وقد شكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على هذه البادرة الكريمة وحمله سموه تحياته لأخيه صاحب السمو الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليهما بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة والنماء.