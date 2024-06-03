دولة الكويت تؤكد دعمها لجهود لجنة “اسكوا” في تحقيق التنمية بالمنطقة العربية

أكدت دولة الكويت اليوم الاثنين دعمها للجهود التي تبذلها لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا) في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدول العربية خصوصا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة ممثلة الكويت رئيس الدورة ال14 القتها الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي في اعمال الدورة ال15 للجنة الاجتماعية التابعة للجنة (اسكوا) والمنعقدة في القاهرة.

واعربت الدكتورة مريم العازمي عن التقدير لجهود الامانة التنفيذية للاسكوا خلال العام الماضي في تقديم الدعم للدول الاعضاء في مسيرتها نحو تحقيق تنمية اجتماعية شاملة.

وقالت العازمي ان الامانة التنفيذية مستمرة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات لتطوير الأدوات السياسية العملية لدعم اتخاذ القرار لاسيما منصة محاكاة المؤشرات الدولية التي ستستفيد منها الكويت في تحسين الأداء في مجالات تمكين المرأة وغيرها من الأدوات المفيدة.

وأضافت العازمي ان اللجنة تناولت قضايا إجتماعية ملحة مثل الحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الحماية الاجتماعية وتحليل سوق العمل ودعم تحديث المهارات ودعم الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأشارت الى ما تم إنجازه خلال العام الماضي في إطار برنامج عمل اللجنة مثل إصدار تقارير متعددة ودراسات متعمقة حول قضية باتت تحظى بأولوية متقدمة على الأجندات الوطنية للدول العربية وهي الحد من اللامساواة.

وفي ختام كلمتها سلمت العازمي الرئاسة الحالية للجنة الاجتماعية لوزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور حجار معتبرة اللجنة محفلا اقليميا داعما للعمل العربي المشترك لاسيما في المجالات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية في الدول العربية.

وأكدت العازمي دعم الكويت لرئاسة لبنان لاعمال اللجنة الاجتماعية قائلة “نعول على دور لجنة التنمية الاجتماعية في الإٍسكوا لاسيما مع التحديات التنموية الكبيرة التي تواجهها المنطقة.

وكانت الكويت ترأست لجنة التنمية الاجتماعية التابعة ل(اسكوا) في دورتها ال14 في بيروت في يونيو العام الماضي وركزت خلال رئاستها على الحد من مظاهر وأشكال اللامساواة في المنطقة العربية.

وتناقش الدورة ال15 للجنة التنمية الاجتماعية موضوعات عدة من بينها مشكلة تفاقم أوجه عدم المساواة الناجمة عن الأزمات المتعددة والمتداخلة التي ألقت بثقلها على بعض البلدان والفئات السكانية في المنطقة العربية فأعاقت النمو وأهمية العمل على معالجة هذه التحديات.

ويضم الوفد الكويتي برئاسة الدكتورة مريم العازمي مدير العلاقات الخارجية في المجلس الاعلى لشؤون الاسرة نادية الكوت ومدير ادارة الرعاية الاسرية في المجلس الاعلى سارة الدوسري.

كما يضم الوفد نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والادارية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة خالد ذعار ومراقب المتابعة والوظيفة والمراقب الفني بالانابة في الهيئة زيد العنزي.

ومن المقرر ان يشارك الوفد في اعمال المنتدى العربي الثالث من اجل المساواة الذي تنظمه (اسكوا) في القاهرة غدا تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين قباج لبحث موضوعات التصدي لمظاهر واشكال عدم المساواة في المنطقة العربية.