وزير الإسكان يؤكد ضرورة التزام القائمين على الأعمال الانشائية في المطلاع بالجداول الزمنية

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري ضرورة التزام كل القائمين على الأعمال الإنشائية في مدينة المطلاع السكنية بالجداول الزمنية المحددة لها بغية الانتهاء منها كما هو مخطط له.

ودعا الوزير بوشهري في بيان صحفي اليوم الاثنين عقب زيارته لمدينة (المطلاع) للاطلاع على الوضع التنفيذي للبنية التحتية والمرافق العامة بالمدينة إلى سرعة تشغيل المرافق الحكومية الأساسية التي تم الانتهاء من إنشائها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وتوقع بوشهري أن يشغل المدينة نحو 400 ألف نسمة مؤكدا ضرورة جاهزية المساجد والبدء بالزراعة التجميلية وتشجير المدينة وتطوير المساحات الخضراء والحدائق العامة ومراكز الشباب.

وأشار إلى أهمية استطلاع آراء المواطنين بشأن أفضل السبل لتطوير المدينة لافتا إلى إخطار بلدية الكويت للقيام بجولات تفقدية للمدينة بصفة دورية لازالة أي تعديات على أملاك الدولة حفاظا على الإطار الحضري لها.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح مفصل حول ضواحي المدينة وعدد المناطق السكنية التي تتضمنها وتصاميمها إضافة إلى طبيعة المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها والإجراءات الجارية لإنارة كافة الطرق الرئيسية والداخلية وتوفير خدمتي الكهرباء والماء إلى المواطنين.

يذكر أن إجمالي مساحة المدينة يبلغ 102 كيلو متر مربع وتتكون من 12 ضاحية وكل ضاحية تتكون من 5 قطع وعدد القسائم بكل ضاحية يتراوح ما بين 2122 و 2590 قسيمة باجمالي 28288 قسيمة.