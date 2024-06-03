“التربية” تعلن جدول الامتحانات “المعدل” للصف الثاني عشر للقسمين العلمي والأدبي

أعلنت وزارة التربية عن تحديد موعد اختبار مادة التربية الاسلامية الجديد للصف الـ12 بقسميه العلمي والأدبي ليكون في 10 يونيو الجاري والذي كان مقررا صباح اليوم الاثنين ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 – 2024.

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (أكس) موضحة الجدول الجديد المعدل الذي يتضمن تحديد موعد الاختبار.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تأجيل اختبار التربية الاسلامية مبينة أن يوم غد الثلاثاء هو يوم راحة.