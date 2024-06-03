جامعة الكويت تعلن عن بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول 2025/2024 إعتبارا من 15 يوليو الجاري

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور فاضل عباس عزيز عن بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت إلكترونياً للفصل الدراسي الأول 2025/2024 للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات، خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية وكذلك خريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (لخريجي مدارس الكويت فقط) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2024/7/15 وحتى يوم الخميس الموافق 2024/7/25، أما الطلبة من فئات القبول الأخرى فيمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة 18– 2024/7/25 أثناء ساعات الدوام الرسمي كما هو مبين في الخطة الزمنية المذكورة في الجدول.

وأوضح أن القبول في جميع تخصصات الجامعة يتم وفقاً للمعدل المكافئ عدا تخصصات كلية العلوم وكلية الحقوق، وأن المعدل المكافئ يحسب وفقاً لأوزان محددة تختلف من كلية لأخرى في ضوء نتيجة الطالب في الشهادة الثانوية ونتائج اختبارات القدرات الأكاديمية.

تقديم طلبات الالتحاق باستخدام شبكة الإنترنت

كما ذكر أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الأول 2025/2024 ستكون باستخدام شبكة الإنترنت من خلال صفحة نظام القبول الإلكتروني على العنوان التالي: http://portal.ku.edu.kw/admission، حيث يمكن للطلبة المذكورين سلفاً تقديم طلب الالتحاق بالجامعة من خلال هذا الموقع. علماً أن فترة اعتماد القبول المعلنة بالخطة الزمنية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات هي لخريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية المتقدمين بطلبات التحاق على شبكة الإنترنت، ولا تشمل الطلبة خريجي النظام الموحد والمعهد الديني حيث سيتم اعتماد قبولهم إلكترونيّاً دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل.

التأكد من إمكانية تقديم طلب الالتحاق إلكترونياً

وأضاف الدكتور فاضل عباس عزيز أنه في حال عدم إمكانية دخول الطالب إلى النظام لتقديم طلب الالتحاق سيظهر له رابط إلكتروني ينقل الطالب من خلاله إلى إرشادات وتعليمات يجب اتباعها. علماً بأن قبول الطالب في الجامعة مشروط بصحة هذه البيانات.

المستندات المطلوبة لاعتماد القبول

وأضاف بأنه على الطالب الاطلاع على طلب الالتحاق الخاص به لمعرفة المستندات المطلوبة منه حسب نوع الشهادة الثانوية وفئة القبول..علماً بأنه يحق للجامعة إلغاء قبول أي طالب في حال عدم توفيره للمستندات المطلوبة أو تبيان عدم صحة البيانات التي تم قبوله على أساسها وفقا لما حددته القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.

الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل الدكتور فاضل عباس عزيز إلى أن هناك نسباً دنيا محددة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفيين لشروط القبول المنصوص عليها تقل عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعة، وهذه الحدود هي (65%) للقسم العلمي و(72%) للقسم الأدبي.

على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة و تقارير طبية. وهؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الدراسي الأول 2024-2025. أما إذا كانت نسبة الطالب (70%)فأعلى للقسم العلمي و (78%) فأعلى للقسم الأدبي فيمكنه التقدم إلكترونياً من خلال نظام تقديم طلبات الالتحاق على العنوان المذكور سلفاً.

طلبة الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم

وأفاد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بأنه على طلبة المدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونياً خلال المواعيد المحددة، ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم .على أن يتم قبولهم وفقاً للحدود الدنيا المعلنة للكليات والتخصصات، مؤكداً أن فرصة هؤلاء الطلبة في القبول بالجامعة متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة استلام طلبات الالتحاق.

المحولون من خارج جامعة الكويت وطلبة المنح الثقافية

وأضاف الدكتور فاضل عباس عزيز أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني وأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وطلبة المنح الثقافية اعتباراً من يوم الأحد 2024/7/14 وتستمر حتى الخميس 2024/8/29.

وختم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور فاضل عباس عزيز تصريحه بدعوة المتقدمين إلى الاطلاع على التعليمات والإرشادات التي توفرها الجامعة لهم على شبكة الإنترنت، وضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق واعتماد القبول، حيث لن يقبل أي طلب التحاق بعد انتهاء الفترة المعلنة، متمنياً التوفيق لجميع أبنائنا الطلبة.