سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الأمير الوالد لدولة قطر للتهنئة بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، متمنيا له دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله أخاه صاحب السمو الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.