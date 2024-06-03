سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح يستقبل سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي

سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية السعودي بمناسبة زيارته للبلاد

3 يونيو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل لسموه حفظه الله تحيات وتهاني أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياتهما لسموه حفظه الله بوافر الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

هذا وقد حمله سمو ولي العهد حفظه الله تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياته لهما بدوام الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى عز وجل أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.

المصدر
كونا
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3 يونيو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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