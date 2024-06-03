سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

سمو أمير البلاد يستقبل وزير الخارجية السعودي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

3 يونيو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل لسموه رعاه الله تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه حفظه الله بوافر الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والازدهار.

هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموه لهما بدوام الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى عزل وجل أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التطور والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.

المصدر
كونا
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3 يونيو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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