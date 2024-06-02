سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد الموافق 2/6/2024 اجتماعا خاصا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قصر السيف.

وعقب الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

في بداية الاجتماع بايع مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وليا للعهد بعد أن صدر أمس الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد.

وبعد صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد أدى سموه حفظه الله اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.

بعد ذلك ألقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كلمة أعرب فيها بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن إخوانه الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه وليا للعهد معبرا عن اعتزازه البالغ بالثقة الغالية التي أولاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لعضده وسنده سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله.

واستذكر سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في كلمته المسيرة المباركة لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله والحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة رمزا للوفاء والعطاء والإخلاص والتفاني في حب الوطن.

وأكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن الكويت مقبلة على عهد جديد داعيا الجميع بأن يكونوا على كلمة سواء متكاتفين ومتعاضدين نحو المزيد من التقدم والبناء لوطننا العزيز متمنيا التوفيق لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وأن يسدد خطاه لكل ما فيه خير ومصلحة كويتنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جانبه أعرب سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله عن خالص شكره وعظيم امتنانه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الثقة التي أولاها إياه سموه بتعيينه وليا للعهد كما أعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوزراء على تهنئتهم له بمناسبة تعيينه وليا للعهد داعيا سموه الوزراء إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق كل ما يصبو إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي الكريم.