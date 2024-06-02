وزارة الدفاع تقيم احتفالية بعنوان “المرأة شريكة حماة الوطن”

أقامت وزارة الدفاع اليوم الأحد احتفالية بعنوان (المرأة شريكة حماة الوطن) وذلك تزامنا مع يوم المرأة الكويتية تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي بالوزارة الشيخة الدكتورة شمايل أحمد خالد الصباح.

وأعربت الشيخة شمايل الصباح في بيان صحفي صادر عن (الدفاع) عن اعتزازها وإشادتها بدعم القيادة العليا في الوزارة للمرأة وتمكينها في المناصب الإشرافية والقيادية وإشراكها بالمجالات الفنية والطبية ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الحريصة على إبراز دور المرأة الكويتية في شتى المجالات.

من جانبها عبرت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان ورئيسة لجنة المرأة والسلام والأمن السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح في كلمة بهذه الاحتفالية عن شكرها وعرفانها لما تقوم به وزارة الدفاع من جهود واضحة وفعالة لحث المرأة الكويتية ودفعها للمساهمة والعمل في بناء الوطن.

وقالت الشيخة جواهر الصباح إن المراة أخت الرجال ونصف المجتمع وما ذلك إلا عرفان وتعظيم لدورها الأصيل في بناء الأمم ورفعتها وتأكيد على الاستمرار في دعمها وتمكينها في المجالات كافة فخرا واعتزازا بما تحققه من مكانة مرموقة.

وذكر البيان أن هذه الاحتفالية تأتي إيمانا بدور المرأة الفعال واستمرارها في العطاء لتلبية نداء الواجب الوطني الذي يؤكد ولاءها ووفاءها لوطنها وحرصها على إبراز الوجه الحضاري المشرق وتحقيق العزة والتقدم للوطن.

وحضر الحفل عدد من أعضاء لجنة المرأة والسلام والأمن وأعضاء من الهيئة الإدارية في وزارة الدفاع.