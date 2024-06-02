سمو ولي العهد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ والمسؤولين بالدولة بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله رسائل تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار الشيوخ والمسؤولين بالدولة وذلك بمناسبة تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم الأمان والرخاء على كويتنا الحبيبة وأهلها الكرام في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.