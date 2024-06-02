سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتعيين سموه وليا للعهد

بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء برسالة اليوم إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أعرب فيها باسمه وأخواته وإخوانه الوزراء عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه وليا للعهد.

وتوجه سمو رئيس مجلس الوزراء في هذه المناسبة بصادق الدعاء للمولى سبحانه وتعالى أن يوفق سمو ولي العهد حفظه الله ويسدد خطاه للاسهام في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة ومواصلة مسيرة الخير التي خطها الأجداد والآباء ورفع راية وطننا العزيز.