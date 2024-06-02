وزير الصحة: مركز الكويت لأمراض وزراعة الكلى الجديد إضافة نوعية في الخدمات الصحية

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن مركز الكويت لأمراض وزراعة الكلى الجديد يعد مركزا متكاملا لخدمة مرضى زراعة الكلى بالكويت وإضافة نوعية للخدمات الصحية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير الصحة اليوم الأحد عقب افتتاح (المركز) الممول من اللجنة الشعبية لجمع التبرعات والذي يعد الأكبر في الكويت وامتدادا لمستشفى حامد العيسى لأمراض وزراعة الكلى في منطقة الصباح الصحية.

وأضاف الوزير العوضي أن المركز يقدم خدمات متكاملة بأحدث الأجهزة ويضم أكثر من 80 سريرا في أربعة أجنحة بمعدل 20 سريرا لكل جناح كما يضم 15 جهازا لغسيل الكلى اضافة إلى ست غرف عيادات لأمراض وزراعة الكلى وأمراض القلب والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي إلى جانب عيادة أمراض وزراعة الكلى للأطفال وعيادة التغذية.

وذكر أن قسم الطوارئ يحتوي على 12 سريرا فضلا عن وحدة عناية مركزة تضم أربع غرف اضافة إلى جناح خاص للغسيل الكلوي يحتوي على 15 غرفة ووحدة مناظير للجهاز الهضمي وأخرى لمناظير الجهاز التنفسي مضيفا أن المركز يضم أيضا قسما متكاملا للأشعة وآخر للمختبرات إلى جانب صيدليات خارجية وداخلية مركزية.

تجهيزات طبية على أعلى مستوى

وأكد أن الوزارة ماضية بخطتها الكاملة في التوسع بخدماتها الصحية لرعاية مرضى الكلى إذ تم افتتاح مركز لغسيل الكلى في منطقة ضاحية علي صباح السالم كما أنها بصدد افتتاح مركز في منطقة صباح الأحمد وآخر في مستشفى الأمومة والطفولة بالعدان مثمنا جهود كافة الطواقم الطبية والتمريضية وجميع المتبرعين.

بدوره قال ممثل اللجنة الشعبية لجمع التبرعات قيس النصف في تصريح مماثل إن تمويل المركز بلغ 7 ملايين دينار (نحو 21 مليون دولار أمريكي) ويهدف إلى تقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى ودعم المنظومة الصحية في البلاد.

ومن جانبه قال رئيس قسم أمراض زراعة الكلى ورئيس الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى ورئيس جمعية زراعة الاعضاء الكويتية الدكتور تركي العتيبي إن المركز يقدم خدمات شاملة للمرضى في مرحلة ما قبل وبعد الزراعة ومتابعة وضعهم الصحي وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بأحدث الأجهزة.

وأوضح الدكتور العتيبي أن نسبة نجاح زراعة الكلى في الكويت تصل إلى أكثر من 90 في المئة لافتا الى أن عدد مرضى الغسيل الكلوي في الكويت يبلغ 2600 منهم 88 في المئة على برامج الغسيل الدموي والباقي من خلال الغسيل البريتوني.

مركز الكويت لزراعة الكلى