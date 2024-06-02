بنك برقان يعيد إطلاق حساب “Youth” للشباب بحلّة جديدة

أعلن بنك برقان مؤخراً عن إعادة إطلاق “Youth” بحلة جديدة، وهو حساب توفير مع فوائد طوّره البنك ليتناسب مع أسلوب حياة وتطلعات طلبة المدارس الثانوية والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً. ويأتي تدشين حساب “Youth” بحلّته الجديدة في إطار جهود البنك المتواصلة لخدمة مختلف شرائح المجتمع من خلال تصميم منتجات وخدمات مبتكرة تواكب احتياجاتهم المتغيرة باستمرار.

وفي هذا الصدد، قال السيد/ ناصر القيسي، مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “شباب اليوم هم قادة الغد، لذلك نرى في بنك برقان أنه من المهم أن نوفر لهم الأدوات المالية المناسبة التي تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بمسؤولية وحكمة في سن مبكر. يركز حساب “Youth” للشباب على الاحتياجات المتطورة وأسلوب حياة الشباب اليوم، ما يعكس رؤيتنا حول هذه الشريحة المميزة من العملاء. ونهدف من خلال تطويرنا لهذا الحساب إلى تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي المصرفي لدى شبابنا بطريقة بناءة وجاذبة، والأهم من ذلك، تشجيعهم على تبنّي ثقافة الادخار”.

ولفتح حساب “Youth” للشباب يتوجب تحويل المكافأة الطلابية إليه، حيث لا يوجد حد أدنى للإيداع لفتح الحساب أو لبدء احتساب الفائدة. وبمجرد فتح الحساب، يمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة واسعة من المزايا المخصّصة على مدار العام، بما في ذلك عروض حصرية وتخفيضات وإمكانية حضور فعاليات مميزة. إضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب حساب “Youth” للشباب الاستفادة من هدية نقدية بقيمة 100 دينار كويتي عند تحويل المكافأة الطلابية، إلى جانب مكافأة برنامج الترشيح ، بالإضافة إلى سحب سنوي للفوز بسيارة. كما سيحصل أصحاب حساب “Youth” للشباب على بطاقة VIPماستركارد مسبقة الدفع مجاناً للسنة الأولى.

ويتماشى حساب “Youth” للشباب مع جهود البنك الحثيثة لتعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المصرفي بين عملائه ومختلف فئات المجتمع. فإلى جانب تحفيز المزيد من العملاء على تبني ثقافة الادخار، يواصل البنك تقديم معلومات قيمة حول أفضل الممارسات المصرفية والأدوات المالية التي تساهم في اتخاذ قرارات مالية حصيفة وآمنة. ويأتي ذلك في إطار دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقاً من شعاره المؤسسي “أنت دافعنا”، يواصل بنك برقان ابتكار منتجات وخدمات مصرفية جديدة تلبّي احتياجات السوق المتغيرة باستمرار بما يتماشى مع تطلعات مختلف شرائح المجتمع الكويتي. ويشمل ذلك حساب الراتب، الذي يمنح العملاء هدية نقدية تصل إلى 2000 دينار كويتي عند تحويل رواتبهم إلى بنك برقان، وحساب كنز المخصص للتوفير والسحوبات، إضافة إلى حساب “أول” للأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن الـ 14 عاماً.