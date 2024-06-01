وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تثمن مقترح الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان على قطاع غزة

1 يونيو، 2024
0 33 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن تثمين دولة الكويت للمقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالرئيس جوزيف بايدن لوقف العدوان على قطاع غزة وتؤكد على ثقة دولة الكويت التامة بوساطة كلا من دولة قطر وجمهورية مصر العربية المبذولة في هذا السياق.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للشعب الفلسطيني في القطاع وتمكين النازحين منهم من العودة إلى ديارهم.

المصدر
كونا
الوسوم
1 يونيو، 2024
0 33 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

صدور أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد

1 يونيو، 2024

وزير الكهرباء: كوادرنا الوطنية مصدر فخر واعتزاز للدولة وللوزارة

1 يونيو، 2024

مباحث الفروانية تكشف سر 14 قضية سرقة مجهولة

1 يونيو، 2024

رئيس الأركان يتفقد المنصة البحرية “فنار بوبيان” شمال البلاد

31 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى