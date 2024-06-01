دولة الكويت تثمن مقترح الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان على قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية عن تثمين دولة الكويت للمقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالرئيس جوزيف بايدن لوقف العدوان على قطاع غزة وتؤكد على ثقة دولة الكويت التامة بوساطة كلا من دولة قطر وجمهورية مصر العربية المبذولة في هذا السياق.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للشعب الفلسطيني في القطاع وتمكين النازحين منهم من العودة إلى ديارهم.