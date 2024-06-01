السعودية تدين محاولات الاحتلال تقويض جهود وكالة أونروا من خلال تصنيفها بالإرهاب

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانة المملكة لمحاولات الاحتلال تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت الخارجية، “تدين المملكة محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من خلال تصنيفها بالإرهاب، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت المملكة “أن على الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية”.

واجتاز مشروع قانون قدمته عضوة في الكنيست لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمنظمة إرهابية، يوم الأربعاء الماضي، قراءة أولي بأغلبية 42 صوتا مقابل 6 أصوات، وسيلغي مشروع القانون الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأونروا.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون بالقراءة النهائية، فهذا يعني أن قانون مكافحة الإرهاب سينطبق أيضا على الأونروا. وسيقوم الاحتلال بعد ذلك بوقف جميع علاقاتها مع الوكالة، وسيتم إغلاق أصول المنظمة في الأراضي المحتلة، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

يطلق على مشروع قانون إلغاء الامتيازات اسم “مشروع قانون إلغاء الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)”.