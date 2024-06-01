وزير الكهرباء: كوادرنا الوطنية مصدر فخر واعتزاز للدولة وللوزارة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري أن الكوادر الوطنية مصدر فخر واعتزاز لدولة الكويت وللوزارة.

وشدد الوزير بوشهري في تصريح صحفي اليوم السبت خلال زيارة تفقدية لمحطتي الدوحة الشرقية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه على أهمية العنصر البشري الوطني وضرورة تطويره وتأهيله علميا وعمليا لتمكينه من تحمل مسؤولياته على أكمل وجه.

واستهل الوزير زيارته باجتماع مع مدير ومراقبي المحطتين حيث اطلع على سير العمل والإجراءات المتبعة واطمأن على استعداد القوى الكهربائية وتقطير المياه لصيف 2024.

وخلال الزيارة قدم مدير محطة الدوحة الشرقية المهندس وائل الخميس شرحا تفصيليا عن عمل المحطة مبينا أن سعتها الإنتاجية اليومية من الكهرباء تبلغ 910 ميغاوات ومن المياه 42 مليون جالون إمبراطوري.

ثم جال الوزير بوشهري على غرف التحكم بالتوربينات الحرارية TCR في محطة الدوحة الشرقية واستكمل جولته التفقدية بزيارة شملت محطة الدوحة الغربية وغرفة التحكم الكهربائية ECR حيث قدم مدير المحطة بالتكليف المهندس محمد الشمري عرضا موجزا عن عمل المحطة مبينا أن قدرتها الإنتاجية اليومية من الكهرباء تبلغ 2390 ميغاوات ومن الماء 170 مليون جالون إمبراطوري.