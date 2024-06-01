العجيري العلمي: سماء البلاد تشهد الاثنين المقبل ظاهرة اصطفاف الكواكب النادرة

قال مركز العجيري العلمي إن سماء الكويت ستشهد فجر يوم بعد غد الإثنين ظاهرة نادرة تعرف بـ(اصطفاف الكواكب) إذ تصطف ستة كواكب هي عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وراء بعضها ويكون القمر سابعها.

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم السبت أنه يمكن لمحبي علم الفلك مشاهدة اصطفاف الكواكب بالعين المجردة أو باستخدام تلسكوب صغير مبينا أنه يمكن للراصدين رؤية عطارد والمريخ والمشتري وزحل بالعين المجردة دون الحاجة لأدوات الرصد نظرا لسطوعها على غير المعتاد فيما تحتاج الكواكب الأخرى مثل أورانوس ونبتون للتلسكوب لرؤيتها كونها تقع في مسافة بعيدة وسيظهران بشكل باهت عكس الكواكب الأخرى.

وذكر أن هذه الظاهرة يطلق عليها (المحاذاة الكبيرة) لتجمع ستة كواكب من المجموعة الشمسية لافتا إلى أنها من الأحداث النادرة فلكيا.