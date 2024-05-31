رئيس الأركان يتفقد المنصة البحرية “فنار بوبيان” شمال البلاد

جاء تصريح سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، خلال تفقده صباح اليوم الجمعة، المنصة البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية (فنار بوبيان) الواقعة على الحدود البحرية الشمالية، يرافقه آمر القوة البحرية اللواء ركن بحري هزاع مطلق هضيب وعدداً من ضباط القوة البحرية.

وأكد سعادة رئيس الأركان العامة خلال زيارته التفقدية ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمنتسبي القوة البحرية، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعات العسكرية لحفظ أمن البلاد واستقرارها وهو الهدف الأسمى الذي يعمل الجميع من أجله.

وقد نقل سعادته خلال زيارته تحيات وتقدير القيادة السياسية والعسكرية لمنتسبي القوة البحرية، وتقديرهم للدور البطولي الذين يقومون به، وتفانيهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وخلال الزيارة استمع سعادة رئيس الأركان لشرح مفصل قدمه آمر الموقع، أوضح من خلاله طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بتنفيذها وحدته، مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد التي يتمتع بها منتسبوها، وحجم التنسيق والتعاون القائم والمشترك بين القوة البحرية وإدارة خفر السواحل من خلال تنفيذ العديد من المهام والواجبات والتدريبات المشتركة.

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فنار بوبيان

من الزيارة