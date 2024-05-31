وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين

اجتمع وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي اليوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والشراكة الاستراتيجية الوثيقة القائمة بينهما وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك وتنميته في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأضافت أنه تم عقب الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجانبين بشأن تخصيص أرض لبناء مباني القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة قوانغتشو.