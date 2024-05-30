وزير المالية يؤكد حرص الكويت على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي

أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف اليوم الخميس حرص دولة الكويت بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المواضيع الاقتصادية.

وقال المضف في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الـ 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة إن حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع دول المجلس يأتي تماشيا مع رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمتمثلة بتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولا سيما في الجوانب الاقتصادية.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي في دول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ونتائج بحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.

وشاركت دولة الكويت اليوم في الاجتماع الـ 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة حيث ترأس الوفد الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف وضم وفد دولة الكويت لهذا الاجتماع عددا من مسؤولي وزارة المالية.

وعقد الاجتماع الـ 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم بمشاركة دولة الكويت.