وزير التربية يتفقد كنترول الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور عادل العدواني بجولة تفقدية على كنترول القسم العلمي وكنترول القسم الأدبي للثانوية العامة، حيث اطلع على آلية وسير العمل داخل غرف تقدير الدرجات وغيرها، بالإضافة إلى عملية تصحيح أوراق الاختبارات.

وأشاد الدكتور العدواني بالجهود الكبيرة المبذولة من القائمين على الكنترول بقسميه العلمي والأدبي وكذلك المعلمين المكلفين بعمليات التصحيح، و حثهم على العمل والاستمرار في العطاء وتكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أكد الدكتور العدواني حرص وزارة التربية على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة التي تضمن حقوق المتعلمين و المتعلمات

ورافق الوزير العدواني خلال زيارته للكنترول، وكيل وزارة التربية بالتكليف رئيس عام الامتحانات أ. منصور الديحاني، والنائب الأول لرئيس عام الامتحانات في كنترول الأدبي الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع.

ومن جانبه قال الموجه العام لمادة اللغة العربية بالإنابة نايف عبدالله الحربي بدأت أعمال تصحيح امتحان اللغة العربية بقسميه العلمي والأدبي وهي موزعة على مدرستين، حيث تتكون اللجان من المعلمين والمعلمات ورؤساء الأقسام وبإشراف ومتابعة من التوجيه الفني للغه العربية ، موضحاً أن امتحان اللغة العربية جاء مناسباً لمستوى المتعلمين ومما تم تدريب الطلاب عليه طوال العام الدراسي.

وتوجه الحربي بالشكر لقيادات وزارة التربية وعلى رأسهم معالي وزير التربية الأستاذ الدكتور عادل العدواني على دعمهم وحرصهم ومتابعتهم للجان الامتحان والتصحيح ، راجياً من الله التوفيق لأبنائه الطلاب وأن يكون التوفيق حليفهم.