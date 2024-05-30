رئيس الأركان العامة: الحرص على رفع مستوى الجودة التدريبية والتعليمية لطلبة كلية على الصباح

رئيس الأركان العامة: الحرص على رفع مستوى الجودة التدريبية والتعليمية لطلبة كلية على الصباح

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم الخميس ضرورة متابعة ومراجعة جميع البرامج التعليمية والتدريبية لطلبة كلية علي الصباح العسكرية ومدى وملائمتها لطبيعة التطور المتسارع في مجال العلوم العسكرية والدفاعية وذلك لرفع مستوى الجودة والحصول على مخرجات مؤهلة تواكب التحديات التكنولوجية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي ان الفريق بندر المزين شدد خلال زيارة تفقدية قام بها لكلية علي الصباح العسكرية على ضرورة توفير كافة الخدمات في مختلف مرافق الكلية بما يحقق السهولة والتيسير على الإدارة التعليمية وعلى الطلبة الضباط وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية والتدريبية بالكلية.

ونقل البيان عن الفريق المزين اشادته بجهود ضباط وضباط صف وأفراد كلية علي الصباح العسكرية وما يقومون به للنهوض بالمستوى التعليمي والتدريبي.

وأضاف البيان بان رئيس الأركان العامة للجيش استمع خلال الزيارة لإيجاز عن سير العملية التعليمية وطرق التدريب المتبعة وخطط تطوير المناهج الدراسية ومهارات التدريب.

وقام الفريق المزين بجولة تفقدية اطلع خلالها على مختلف مرافق الكلية من فصول دراسية وميادين تدريبية والمنشآت المساندة والتأكد من جاهزيتها وملائمتها للنشاط الدراسي اليومي للطلبة الضباط.