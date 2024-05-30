منتدى “زين – هواوي” استكشف التوجهات الاستراتيجية في صناعة تكنولوجيا المعلومات

عقدت مجموعة زين منتداها التكنولوجي بالتعاون مع شركة هواوي، الذي استكشفت فيه القدرات المحسنة لشبكات الجيل الخامس المتقدم على مدار يومين في فندق فور سيزونز ومركز زين للإبداع ZINC.

وأفادت المجموعة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن المنتدى استعرض التوجهات الاستراتيجية في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحدث حلول تقنيات التحول الرقمي، والخدمات السحابية، حيث جمع المنتدى حضوراً مميزاً من التقنيين والفنيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات وشبكات الجيل الخامس من مجموعة زين، زين الكويت، وشركة هواوي.

وذكرت زين أن هذه الفعاليات قدمت خريطة طريق تحدد المعالم والتحولات الرئيسية في مجالات التكنولوجيا المبتكرة، كما ركز المنتدى المشترك على تعزيز تنمية المواهب، إذ تناولت جلساته النقاشية أحدث حلول الجيل الخامس المتقدم، التحول الرقمي، النقل الذكي، الشبكات الخضراء، وشملت الخدمات المبتكرة التي تم عرضها خلال المنتدى خدمات ثلاثية الأبعاد بدون نظارات، والألعاب السحابية، وأحدث أجهزة توجيه الإنترنت.

الجدير بالذكر أن زين وبالتعاون مع شركة هواوي أصدرت مخططها لشبكات الـ 5G-Advanced خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة MWC الماضي في برشلونة، وحققت زين اختراقاً تكنولوجياً مؤخراً عزز من ريادتها في قيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، عندما أعلنت عن وصولها إلى سرعة 10 غيغابت بالثانية (Gbps) عبر تكنولوجيا G5.5، بعد نجاحها في إجراء الاختبار على شبكتها، لتكون الشركة الأولى التي تنجح في الوصول إلى هذه السرعات، إضافة إلى نجاحها في اختبار خاصية URLLC لتحسين وقت الاستجابة.

منتدى زين وهواوي استعرض أحدث الابتكارات التقنية

وتستثمر زين بكثافة في بنيتها التحتية، وترقية الشبكات للحفاظ على الكفاءة التشغيلية، وتعزيز بيئات الأعمال للهيئات والشركات، والمؤسسات الحكومية، إذ تعمل المجموعة على تسريع مبادرات التحول الرقمي، والتركيز على أداء الشبكة، جودة الخدمة، تجربة العميل، والتوسع في خدمات 5G New Calling.

ودخلت زين في تعاون مع شريكها التكنولوجي هواوي للاستفادة من أحدث التقنيات لتمكين التحول الرقمي، ودعم التحولات الرقمية للمؤسسات، حيث يتطلب بناء الشبكات بنية تحتية ذكية، تعتمد على توفير الطاقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشؤون التكنولوجيا في مجموعة زين محمد عبد الوهاب المرشد ” تلتزم زين بتزويد عملائها بتجربة عملاء معززة وخدمات تنافسية، حيث تقود الابتكارات التكنولوجية استراتيجية أعمال المجموعة، التي نستهدف منها الحفاظ على مكانتنا السوقية الرائدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأوضح المرشد قائلاً “استثمرت زين مبكراً في ترقية وتوسعة شبكاتها استعداداً للانتقال للنسخة المحسنة من الجيل الخامس، التي ستقدم فرصاً لا حصر لها لقطاعات المشاريع والأعمال والعملاء من الأفراد والمؤسسات، وفي الاتجاه الموازي لهذا المسار، تحرص المجموعة على بناء شبكات خضراء لدعم أجندتها في مجالات الاستدامة.”

ومن ناحيته قال ريتشارد ليو رئيس قسم تسويق ومبيعات حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية في شركة هواوي “إن شراكتنا مع زين تجسد التزامنا المشترك بالابتكارات التكنولوجية ومبادرات الاستدامة، حيث عملت شركة هواوي على تقديم أحدث التقنيات لتمكين الريادة التكنولوجية لشركة زين في عصر الجيل الخامس المتقدم، كما نتطلع إلى مواصلة تعاوننا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة”.

وكانت زين أعلنت عن تعاونها مع شركة هواوي لإطلاق مبادرة طويلة الأمد لتسريع تطوير شبكات الجيل الخامس الخضراء، والبنى التحتية المستدامة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث تسعى الشركتان إلى بناء شبكات خضراء مستدامة استناداً على تقنيات جيل G5.5 لتحقيق أهدافهما المُستدامة المُشتركة لمواجهة تغير المناخ.

ويبحث هذا التعاون تحديد مؤشرات أداء KPIs خاصة بتغير المناخ، التي سترتكز حول إزالة الكربون تدريجياً من البنية التحتية للشبكة بشكلٍ ثابت، كما يتعاون الشريكان لتسريع عملية تطوير شبكات الجيل الخامس الخضراء، وإطلاق تقنيات مبتكرة تُسهم في بناء بنية تحتية مُستدامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وأسست زين بالتعاون مع شركة هواوي مركزا لتميز الذكاء الاصطناعي، بهدف الدفع بالخدمات المبتكرة المعززة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، ويعمل هذا المركز على تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين أتمتة الشبكات، وتقديم خدمات عملاء ذات سرعة وكفاءة أعلى، وحلول شبكات متجددة.

وتدعم هذه الخطوة تطوير الشبكات عالية الجودة، وتقديم الخدمات والتجارب الأفضل في فئتها للعملاء، وتسعى زين لتعزيز جهودها للدفع بالخدمات المبتكرة المعززة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة شبكات الجيل الخامس G5.5، حيث تتطلع الشر كة للاستفادة من الفرص التي ستقدمها تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في تحويل شبكات الاتصالات عبر تحسين الأداء والجودة والعمليات والصيانة وترشيد الاستهلاك والتحليلات.