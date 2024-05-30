بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي يزود البنوك بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

30 مايو، 2024
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أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من عملية تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات وذلك لتلبية احتياجات العملاء من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح البنك أنه على الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من جميع فئات النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية، حيث سيتم الإعلان من خلال البنوك الكويتية عن مواقع الفروع المخصصة التي توفر خدمة صرف “العيادي” بالإضافة إلى الوسائل الأخرى التي توفرها البنوك لعملائهم للحصول على أوراق النقد الجديدة.

وإذ يهنئ بنك الكويت المركزي كافة المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة فإنه يدعو الله أن يعيدها على دولة الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

المصدر
البنك المركزي
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30 مايو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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