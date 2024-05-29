وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة

وزيرة الشؤون: حريصون على إزالة أي معوقات قد تواجه المراجعين وإيجاد الحلول الدائمة لتحقيق انسيابية العمل

29 مايو، 2024
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أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء الحرص على إزالة أي معوقات قد تواجه مراجعي (الشؤون) وإيجاد الحلول الدائمة تحقيقا لانسيابية العمل وراحة المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الحويلة على هامش استقبالها مراجعي (الشؤون) للأسبوع الثاني على التوالي تنفيذا للتوجهيات السامية وتعليمات مجلس الوزراء بتطبيق سياسة الباب المفتوح وتذليل العقبات أمام المواطنين وتقديم أوجه الرعاية والاهتمام بأفضل صورة ممكنة.

واستقبلت الحويلة المراجعين بحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومكتب الإنماء الاجتماعي وعدد من المسؤولين في الوزارة.

المصدر
كونا
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29 مايو، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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