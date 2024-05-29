الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يستقبل مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي

أمين مجلس التعاون: تصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وإفريقيا

29 مايو، 2024
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من تصعيد عسكري وانتهاكات خطرة في الأراضي الفلسطينية يؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة وإفريقيا.

وذكرت الأمانة العامة في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال البديوي لمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي الدكتورة أنيت ويبر في مدينة الرياض.

وأضافت الأمانة أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها تعزيز التعاون الخليجي الأوروبي وأهمية قيام المجتمع الدولي ببذل الجهود كافة لخفض التصعيد إقليما ودوليا للمحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم أجمع.

المصدر
وكالات
الوسوم
29 مايو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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