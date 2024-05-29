الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح

الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يثمن عاليا الرعاية السامية للمشاريع الاقتصادية الكبرى

29 مايو، 2024
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ثمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه لحفل الافتتاح الرسمي لمشروع مصفاة الزور منوها بحرص سموه واهتمامه بدعم المشاريع الاقتصادية الكبرى.

وقال الشيخ نواف الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة افتتاح مشروع مصفاة الزور اليوم الاربعاء إن سمو أمير البلاد من الداعمين للقطاع النفطي الكويتي في تنفيذ استراتيجيته لتحقيق الطاقة التكريرية لدولةالكويت والوصول بها إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وأعرب عن فخره بافتتاح مصفاة الزور باعتبارها تعد من أكبر المصافي في العالم بسعة 615 ألف برميل يوميا وستسهم بدورها في توفير زيت الوقود النظيف لمحطات توليد الطاقة في البلاد بالإضافة الأسواق الواعدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا لاسيما وأنها تنتج الديزل ووقود الطائرات المطابق للمواصفات الاوروبية البيئية.

وأشاد بالكوادر الوطنية التي بذلت الجهد الجهيد لبناء مصفاة الزور على الرغم من التحديات والعوائق التي واجهت الصناعة النفطية العالمية متطلعا إلى استكمال الربط بين مصفاة الزور وبقية مصافي الكويت كجزء من تحقيق أهداف استراتيجية 2040.

المصدر
كونا
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29 مايو، 2024
0 40 دقيقة واحدة

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