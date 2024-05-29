بلدية الكويت: إزالة 176 تعديا على أملاك الدولة على طريق السالمي غربي البلاد

بلدية الكويت: إزالة 176 تعديا على أملاك الدولة على طريق السالمي غربي البلاد

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاربعاء إزالة 176 تعديا على أراضي الدولة في منطقة البر غربي البلاد على طريق السالمي.

وأوضح رئيس قسم إزالة المخالفات لمحافظة بلدية الجهراء عبدالله الديحاني في بيان صحفي أن التعديات تنوعت مابين استغلال تجاري ومحميات وازالة اسواق للأعلاف اضافة لإزالة جواخير في منطقة السالمي.

وبين الديحاني أن فرق البلدية ستقوم بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة المقامة بدون ترخيص مشيرا الى أن هذه الحملة مستمرة في توجيه الإنذارات مع مدة محددة قبل الإزالة.

وشدد على ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية في كل المحافظات لتطبيق قانون البلدية واللوائح والنظم مؤكدا عدم التهاون بشأن أي مخالفات وتعديات وإزالتها من الفرق الرقابية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.