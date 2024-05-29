بنك الخليج يطلق تطبيق التداول الإلكتروني الموحد “One Trader” في الكويت

في إطار مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات الاستثمارية لعملائه، أعلن بنك الخليج عن إبرام اتفاقية شراكة مع «EFG Hermes ONE»، وهي منصة التداول الإلكتروني التابعة لشركة إي اف چي هيرميس – إحدى شركات إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –وذلك لإطلاق تطبيق التداول الإلكتروني «One Trader» في الكويت، تحت شعار ” منصة واحدة.. عالم من الفرص”، والذي يتيح للمستثمرين إمكانية تداول الأوراق المالية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق المالية العالمية، فضلًا عن تنويع استثماراتهم بين مجموعة واسعة من فئات الأصول.

قرارات الاستثمار

وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام الاستثمار في بنك الخليج السيد/ طارق الصالح خلال ندوة تعريفية: ” يتضمن التطبيق الجديد بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس ، مجموعة من الأدوات التي تساعد العملاء على اتخاذ قرارات الاستثمار وتشجعهم على الاستثمار طويل الأجل “.

وأشار إلى أن منصة التداول المتطورة تتيح لعملاء بنك الخليج تجربة تداول سلسة، من خلال منصة واحدة تسمح لهم بالتداول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتمكن العميل من الوصول إلى النظام الأساسي للمنصة من خلال الويب وأجهزة IOS وAndroid، ليصبح بإمكانه الاستمتاع بتجربة استثمارية مميزة عبر الموبايل، تتسم بالسهولة والسرعة والأمان، والبقاء على إطلاع بأداء أسهمهم بشكل مستمر.

وتابع: حرصنا على تحديث منصتنا الحالية التي تقتصر على سوق الكويت للأوراق المالية، لتتناسب مع أحدث المنصات في عالم التداول عبر الإنترنت، بجعل الاستثمار في أسواق المال في متناول الجميع، وبما يمكن العملاء الحاليين والمحتملين من تخطيط مستقبلهم المالي، وإزالة الحواجز التي تمكنهم من الوصول إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن تعزيز الثقافة المالية من خلال تزويد الجميع بالأدوات والمعرفة لبدء الاستثمار.

مزايا تنافسية

طارق الصالح متحدثاً خلال الندوة

وبين الصالح أن التطبيق يتمتع بمزايا تنافسية عديدة، منها اتاحة الفرصة للعملاء بتداول أصول مالية متعددة وتقديم أوامر الشراء والبيع في الوقت الفعلي للتنفيذ الفوري عبر أسواق مختلفة، مع القدرة على تتبع الأوامر المنفذة والمفتوحة.

وأضاف أن التطبيق يسمح للعميل بمتابعة المحفظة الاستثمارية في الوقت الفعلي في أي مكان وفي أي وقت، والقدرة على بناء قوائم المراقبة الخاصة به عبر الأسواق وفئات الأصول المتنوعة التي استثمر فيها.

وذكر: يمكن للعميل الحصول على عروض أسعار مباشرة للأسهم، والقيام بتقديم طلب (بما في ذلك الأوامر المشروطة)، ومن ثم القيام بمراجعة طلباته أو تعديلها أو إلغائها بكل سهولة. وكذلك الوصول إلى أخبار السوق طوال جلسة التداول، وضبط التنبيهات المخصصة لإضافة التنبيهات المشروطة أو مراجعتها أو حذفها.

واستطرد: “يساعدك التطبيق على الوصول إلى معلومات السوق في الوقت الفعلي، من فريق بحث حائز على جوائز مميزة، إلى جانب الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وإنشاء مخططات للأسهم بما في ذلك مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني”.

استراتيجية البنك

ونوه الصالح إلى أنه في إطار إستراتيجية بنك الخليج 2025, والتي من أهدافها تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات شريحة الأفراد ذوي الملاءة المالية ، فإن البنك يوفر منتجات خاصة ومميزة لتلبية تطلعات هذه الشريحة من العملاء وفي مقدمتها خدمة الاستثمار وايز، وهي البوابة الرقمية الرائدة لإدارة المحافظ لدى بنك الخليج، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاستشارات الاستثمارية وفرص الاستثمارات البديلة مشيراً إلى أنه مع اكتمال تأسيس شركة استثمار مستقلة وتابعة للبنك وهي شركة الخليج كابيتال للاستثمار مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.”

ولفت إلى أن بنك الخليج حصل على موافقة هيئة أسواق المال، لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار “انفست جي بي”، لممارسة أنشطة الأوراق المالية، المتمثلة في مدير محفظة استثمار، ومستشار استثمار، وأمين حفظ ومراقب استثمار، ومدير نظام استثمار جماعي، ووكيل اكتتاب، ووسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

شراكة استراتيجية

رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بشركة إي اف چي هيرميس أحمد والي

من جانبه، أكد رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بشركة إي اف چي هيرميس، أحمد والي على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع بنك الخليج، تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة للتوسع بأعمالها وتعزيز باقة خدماتها من الحلول المالية الرائدة بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف والي أن هذه الشراكة تأتي في ضوء التزام الشركة الراسخ بتعزيز التكامل بين الخدمات والحلول المالية التي تطرحها مختلف الأسواق، من خلال بناء شراكات استراتيجية، للارتقاء بمنظومة التداول في الأوراق المالي.

وأشار إلى أن إي اف چي هيرميس تسعى إلى توظيف خبراتها ومواردها لتقديم تجربة تداول آمنة وفعالة للمستخدمين، مؤكداً أن التعاون مع بنك الخليج يأتي في إطار الرؤية المشتركة، لقيادة التطور في المنطقة من خلال صياغة استراتيجيات ابتكارية، وتبني معايير جديدة للتميز في مجال الخدمات المالية.

يسعى بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.