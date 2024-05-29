بنك بوبيان يدعم الكوادر الوطنية الشابة من ذوي الإعاقة في الملتقى الوظيفي لمبادرة “شركاء لتوظيفهم”

ضمن مساعيه المتواصلة لتعزيز مجال المسؤولية الاجتماعية، أختتم بنك بوبيان رعايته ومشاركته في الملتقى الوظيفي للدفعة الخامسة من المبادرة الوطنية “شركاء لتوظيفهم” بالتعاون مع “جمعية البناء البشري” والذي يهدف إلى دعم سياسة التوظيف لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة المرشحين من قبل الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة تمهيداً لانضمامهم إلى بيئة العمل في بنك بوبيان.

وعُقد الملتقى الوظيفي تحت رعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال هادي الحويلة، وبحضور كلاً من الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني تعليقاً على ذلك” تأتي مشاركتنا في الملتقى الوظيفي ضمن مبادرة “شركاء لتوظيفهم” لهذا العام بهدف دعم واستقطاب فئة ذوي الإعاقة من الكوادر الوطنية الشابة إيماناً منا بدعم الشمول الوظيفي والتأكيد على رسالة بوبيان الهادفة إلى نشر الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة وإشراكهم ودمجهم ومساعدتهم ليتمكنوا من تطوير مهاراتهم العملية وكيفية التواصل مع الآخرين.

وأضاف أن بنك بوبيان دائماً ما يؤكد سعيه المتواصل لرفع كفاءة متدربيه من خلال اعتماد أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع القطاعات ولكافة الشرائح، لاسيما فئة ذوي الإعاقة، حيث كان لبوبيان الأسبقية في تقديم فكرة برنامج تدريبي ميداني يعتبر الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي وذلك بالتزامن مع دراستهم النظرية وتزويدهم بورش العمل متخصصة لتعزيز معرفتهم بخدمة العملاء والخدمات المصرفية الإسلامية.

وأوضح أن البرنامج يُعد جزء من جهود بوبيان المتواصلة لرعاية وتأهيل الشباب الكويتي من ذوي الاحتياجات الخاصة وحرصه على دعمهم وتعزيز الثقة بالنفس وتحسين لغة التواصل التزاماً بتحقيق التنمية ومساندة جهود الدولة مشيراً إلى أن البرنامج تم تصميمه من أجل تزويدهم بالخبرات اللازمة التي تُعزز قدرتهم على شغل وظائف مناسبة توفر لهم فرص الاندماج في المجتمع وتسلط الضوء على دورهم وتأثيرهم فيه.

وأشار الرحماني إلى أن الشراكة مع “جمعية البناء البشري”، بصفته أحد أهم المؤسسات الساعية إلى تنمية الموارد البشرية لاسيما ذوي الإعاقة، من شأنها أن تساعدهم على تطوير ذاتهم وتعزيز شعورهم بقيمتهم الخاصة وتأثيرهم الإيجابي داخل المؤسسة من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية لهم لإطلاق العنان لقدراتهم على الإبداع والابتكار في شتى المجالات.

من جانبه قال مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل “نحرص على تسخير جميع الإمكانيات والوسائل لدعم مختلف شرائح الطلبة، لاسيما شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال مواصلة الجهود التي تضمن تواصلنا المستمر معهم وفي مقدمتها المعارض الوظيفية كونها تُعد بمثابة منصة تواصل مهمة للطلبة وحديثي التخرج تمنحهم مساحة يمكن من خلالها الاطلاع على بيئة العمل داخل بوبيان والفرص المتاحة للالتحاق بفريق عمل وإدارة متكاتفة تهدف إلى رسم مساراً وظيفياً لبناء مسيرة مهنية ناجحة لهم”.

وأضاف أن بنك بوبيان يحرص على المشاركة سنوياً لدعم حملة “شركاء لتوظيفيهم” ومنح المتدربين اهتماماً خاصاً مع التزامه بتوفير عدد من فرص العمل لإطلاق إمكانياتهم نحو الإبداع والابتكار وتحقيق الأهداف المرجوه لدعم جهود الدولة.

وأوضح أن جناح بنك بوبيان شهد إقبالاً كبيراً من المشاركين في دلالة على مدى إدراكهم بالدور بمكانة البنك وما يمكن ان يقدمه من سُبل تؤدي بالضرورة إلى النمو على المستوى الشخصي والعملي مشيراً إلى انه تم الرد على جميع الاستفسارات المطروحة الخاصة بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع الخريجين من ذوي الإعاقة على الالتحاق بالقطاع المصرفي.