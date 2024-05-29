الاستثمارات الوطنية تفوز بجائزتين “الأفضل في تقديم الخدمات للشركات العائلية في الكويت” و “الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت” عن العام 2024 من قبل يوروموني العالمية المرموقة

الاستثمارات الوطنية تفوز بجائزتين “الأفضل في تقديم الخدمات للشركات العائلية في الكويت” و “الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت” عن العام 2024 من قبل يوروموني العالمية المرموقة

تأكيداً على مكانتها المرموقة بين شركات الاستثمار الإقليمية، أضافت شركة الاستثمارات الوطنية جائزتين عالميتين جديدتين لسجلات نجاحاتها المتتالية وذلك في إطار خدمة عملاءها ذوي الملاءة المالية، وهي جائزة الشـركة الأفضل في تقديم الخدمات للشـركات العائلية في الكويت، و جائزة الشـركة الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت 2024 من قبل يوروموني العالمية، حيث تعتبر تلك الجائزتين من أهم الجوائز على مستوى القطاع المالي إقليمياً، والذي يعد إنجازا مرموقا ورائدا يعزز من مكانة الشـركة وريادتها على المستوى الاقليمي.

وجاء اختيار شركة الاستثمارات الوطنية للفوز بتلك الجائزتين من قبل يوروموني بناءً على جهود الشـركة ومساهمتها في تطوير الخدمات المصـرفية الخاصة في الكويت وتقديمها لخدمات وفرص استثمارية تلبى طموحات العملاء وتطلعاتهم بما يعزز مكانة وقوة الشـركة ومتانة وضعها المالي، وذلك بفضل الخبرة الطويلة والحلول المبتكرة التي تتمتع بها وفريقها التنفيذي في إدارة الثروات.

وفي هذا السياق، قال السيد/ المثنى المكتوم – رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات في شركة الاستثمارات الوطنية: “فخورون بحصول شركة الاستثمارات الوطنية على الجوائز المميزة من قبل يوروموني وذلك للعام الثاني على التوالي، فبالإضافة إلى فوز الشـركة بتلك الجائزتين المميزتين وهما جائزة “الأفضل في تقديم الخدمات للشـركات العائلية في الكويت”، و جائزة “الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت 2024″، حازت الشركة أيضاً خلال العام الماضي على جائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023 خلال توزيع جوائز الخدمات المصرفية الخاصة في لندن، والتي تؤكد على قدرة شركة الاستثمارات الوطنية في تقديم الخدمات المنوعة والفريدة، وهو ما يترجم نجاح الشـركة في استقطاب شريحة كبيرة من العملاء وتوفير منتجات استثمارية متطورة ومبتكرة، انطلاقاً من الحرص على مواكبة معايير التميز في مجال إدارة الثروات، من خلال استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في المحافظ المختلفة والتي نمت بنسبة تقدر بأكثر من 22% لعملاء جدد من خلال تقديم عدة خدمات مختلفة في مجالات الخدمات الاستثمارية.

وأشار المكتوم إلى أن الاستثمارات الوطنية تفخر بمساهماتها الفاعلة في نمو قطاع الاستثمار في الكويت من خلال تقديم حلول استثمارية مبتكرة لعملائها على مدار سنوات عدة نجحت من خلالها في تبني الأساليب الاستثمارية المثمرة في إدارة الثروات مما عزز بأن تكون واحدة من أكبر الشـركات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة لديها.

وذكر المكتوم أن هذه الجوائز تعكس التزام شركة الاستثمارات الوطنية في تقديم أفضل الخدمات للأجيال القادمة بإدارة الثروات، وأيضاً تأكيداً على قدرة الشـركة والعلاقات المتميزة التي تربطها مع العملاء والشـراكات طويلة الأجل التي تعتمد على الثقة الكبيرة والحصافة في إدارة الثروات بمستويات احترافية، وتوفير منتجات استثمارية متكاملة للعملاء مع تقديم الحلول والخطط التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية المختلفة.

وتعتبر يوروموني شركة عالمية تستند على آراء ودراسة شاملة لتقييم مجموعة من العوامل الكمية والنوعية مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية بالإضافة إلى عامل الابتكار والخدمات الجديدة، فضلاً عن آراء المطلعين على القطاع والتقارير والبحوث، حيث تمنح تلك الجوائز للمميزين، ممن ساهموا بأعمال فارقة، وأحدثوا قيمة مضافة في قطاعاتهم، وساهموا في رفع مستوى الخدمة المقدمة عبر منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة، وتمتد جوائز وتصنيفات يوروموني لبرامج التميز لأكثر من 50 سنة، وتجذب آلاف من المشاركات من مؤسسات مالية عالمية.