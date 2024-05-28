سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حماية المال العام تحظى باهتمام كبير من سمو أمير البلاد

سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حماية المال العام تحظى باهتمام كبير من سمو أمير البلاد

أكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن “المحافظة على المال العام تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه” مشددا سموه على أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وبعد أداء رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي اليمين القانونية أمام المجلس إن “المحافظة على المال العام مسؤولية مشتركة بين الحكومة وديوان المحاسبة”.

وأضاف سموه أن “ديوان المحاسبة له دور واضح في مراقبة عمل الجهات الحكومية بهدف الحفاظ على المال العام وتسهيل أمور الجهات” وأردف سموه أن “الكثير من المشاريع التنموية وغيرها تعطلت بسبب أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة انتهت مدته”.

ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق اليوم على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وأفاد سموه بأن “هناك كما هائلا من المشاريع التنموية قادمة في الطريق”.

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء اننا نريد من ديوان المحاسبة أن يتعاون مع الحكومة في تسريع وتيرة الاطلاع على هذه المشاريع التنموية إلى جانب القيام بدوره على النحو الصحيح الذي تأسس عليه ليس في مجالات من غير اختصاصه.

وطالب سمو الشيخ أحمد العبدالله الوزراء وقياديي الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان المحاسبة كونه جهازا مهما وفي المقابل دعا (الديوان) لأن يتعامل مع الحكومة بنفس المستوى “لأن فعلا البلد بدأت تتأخر بسبب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية وعلى الجميع أن يلتزم بما هو منصوص عليه من قوانين ولوائح “.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء “مقبلون على حقبة جديدة وهي حقبة إنجاز لهذه المشاريع لكل ما فيه خير للوطن والمواطن ليس داخليا فقط بل خارجيا أيضا”.

وشدد سموه على أن “المشاريع التنموية تتطلب الاطلاع من قبل جهاز ديوان المحاسبة لذلك الحكومة تريد منكم السرعة في الاطلاع على هذه المشاريع ونحن سنكون يد العون لكم ونحن حريصون على أن تكونوا العين الساهرة على المال العام”.